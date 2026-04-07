Затягивание переговоров: Зеленскому приписали поиск гарантий — процесс на паузе

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский затягивает мирное урегулирование конфликта из-за отсутствия гарантий безопасности для себя и своего окружения.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский затягивает мирное урегулирование конфликта из-за отсутствия гарантий безопасности для себя и своего окружения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговорный процесс не продвигается, поскольку без подобных гарантий, как утверждается, стороны не переходят к практическим решениям.

Ранее в Кремле отмечали, что диалог по Украине находится на паузе. Указывалось, что переговорная активность снижена.

Также сообщалось, что российская сторона предлагала создать три рабочие группы для обсуждения гуманитарных, военных и политических вопросов. Ответ на эту инициативу, как утверждается, получен не был.

В российском МИДе подчеркивали готовность обсуждать политическое урегулирование и работать в различных форматах.

При этом ранее сообщалось, что приглашение к переговорам в Москве было отклонено украинской стороной.

