Затягивание переговоров: Зеленскому приписали поиск гарантий — процесс на паузе

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский затягивает мирное урегулирование конфликта из-за отсутствия гарантий безопасности для себя и своего окружения. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, переговорный процесс не продвигается, поскольку без подобных гарантий, как утверждается, стороны не переходят к практическим решениям.
Ранее в Кремле отмечали, что диалог по Украине находится на паузе. Указывалось, что переговорная активность снижена.
Также сообщалось, что российская сторона предлагала создать три рабочие группы для обсуждения гуманитарных, военных и политических вопросов. Ответ на эту инициативу, как утверждается, получен не был.
В российском МИДе подчеркивали готовность обсуждать политическое урегулирование и работать в различных форматах.
При этом ранее сообщалось, что приглашение к переговорам в Москве было отклонено украинской стороной.
Читайте также: 20 БПЛА за ночь: ПВО в Ленобласти отразила атаку — введены ограничения.