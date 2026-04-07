Трамп заявил, что его не беспокоит риск военных преступлений

Угроза Трампа взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press (AP). Однако исход дела может зависеть от того, являлись ли электростанции законными военными целями, были ли эти атаки соразмерны действиям Ирана и удалось ли минимизировать жертвы среди гражданского населения.