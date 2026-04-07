Пентагон отменил пресс-конференцию Хегсета

Пентагон отменил пресс-конференцию главы ведомства Пита Хегсета и председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.
«Запланированная на вторник на 08:00 (15:00 мск) пресс-конференция в Пентагоне отменена», — сообщила газета The Hill со ссылкой на данные военного министерства.
О причинах отмены не сообщается.
Ранее СМИ писали, что Хегсет потребовал отставки генерала Джорджа из-за страха потерять пост.
