Косачев прокомментировал заявления о возможном выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев во вторник, 7 апреля, охарактеризовал заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности как некорректное.
Парламентарий отметил, что Армения обладает значительными конкурентными преимуществами в сравнении с европейскими странами и благодаря этому развивает свою экономику и социальную сферу.
— Мне кажется, со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики, — высказался Косачев.
Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что текущая цена на российский газ в Армении является и стимулом для развития многих секторов национальной экономики, и весомым фактором социальной и политической стабильности в стране, говорится в его канале в мессенджере MAX.
Во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшей 1 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что одновременное членство страны в Евросоюзе и ЕАЭС невозможно.