Угроза атак: Трамп допустил удары по электростанциям Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями ударов по инфраструктуре Ирана, сообщает The Guardian. По его словам, действия могут последовать, если Тегеран не откроет Ормузский пролив 7 апреля.

Выступая в Белом доме, Трамп не уточнил, будут ли гражданские объекты исключены из числа целей. Он также связал понятие военного преступления с наличием ядерного оружия.

4 апреля президент США объявил, что у Ирана есть 48 часов на достижение соглашения с Вашингтоном. Он напомнил, что ранее предоставлял десятидневный срок, который уже истекает. В случае отказа, по его словам, последует масштабный удар.

Позднее Трамп заявил, что Иран может быть уничтожен за одну ночь, если договоренности не будет.

На этом фоне Иран отклонил предложение о прекращении огня на 45 дней. Глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердуси Пур сообщил, что Тегеран готов обсуждать только окончательное завершение конфликта при наличии гарантий безопасности.

Ранее Associated Press отмечало, что угрозы ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре могут рассматриваться с точки зрения военного права. Оценка зависит от статуса объектов, соразмерности действий и мер по защите гражданского населения.

