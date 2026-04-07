Три человека погибли: БПЛА ударил по жилому дому во Владимирской области

Три человека погибли при атаке беспилотника на жилой дом в Александровском районе Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Авдеева.

Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Александровском районе Владимирской области, погибли двое взрослых и ребенок, сообщает губернатор региона Александр Авдеев.

По его данным, удар произошел ночью. Один из беспилотников попал в двухквартирный жилой дом. В результате погибли двое взрослых и семилетний ребенок, пишет ТАСС.

Глава региона уточнил, что атаке подверглась гражданская инфраструктура. Зафиксированы разрушения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о других возможных последствиях уточняется.

