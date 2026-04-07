Подросток напал с ножом на учителя в пермской Добрянке

Подросток напал с ножом на учителя у входа в школу № 5 в пермской Добрянке, заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Состояние педагога оценивается как крайне тяжёлое. Она находится в больнице, врачи борются за её жизнь. Из Перми выехала бригада санитарной авиации», — сообщил он.

Подростка задержала полиция.

Ранее сообщалось, что ученик девятого класса гимназии № 16 в Уфе выстрелил из пластикового пневматического автомата в учителя и трёх одноклассников и взорвал петарду, после чего был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.