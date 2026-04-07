Иран усиливает позиции: экс-советник НАТО заявил о смене баланса сил в конфликте

Бывший советник НАТО, полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Иран усиливает свои позиции и получает возможность завершить длительное противостояние с США и Израилем. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.

По его оценке, происходящее в Иране связано не только с обороной, но и с укреплением внутренней устойчивости. Он указал на рост сплоченности населения, а также на расширение производства вооружений, включая ракеты. Эксперт отметил формирование устойчивой системы военно-промышленного комплекса и усиление внешней политической поддержки Тегерана.

Бо также заявил, что текущая динамика сокращает возможности Соединенных Штатов. По его словам, Иран на протяжении десятилетий сталкивался с угрозами со стороны США и Израиля, однако теперь стремится завершить этот этап. Он считает, что затягивание решений со стороны Вашингтона дает Тегерану дополнительные преимущества.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Стороны обмениваются ударами. Израиль заявляет целью недопущение создания Тегераном ядерного оружия. США указывают на намерение уничтожить военный потенциал страны и призывают к смене власти. В Тегеране заявляют о готовности к обороне и не видят оснований для возобновления переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше