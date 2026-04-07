Иран усиливает позиции: экс-советник НАТО заявил о смене баланса сил в конфликте

По его оценке, происходящее в Иране связано не только с обороной, но и с укреплением внутренней устойчивости. Он указал на рост сплоченности населения, а также на расширение производства вооружений, включая ракеты. Эксперт отметил формирование устойчивой системы военно-промышленного комплекса и усиление внешней политической поддержки Тегерана.
Бо также заявил, что текущая динамика сокращает возможности Соединенных Штатов. По его словам, Иран на протяжении десятилетий сталкивался с угрозами со стороны США и Израиля, однако теперь стремится завершить этот этап. Он считает, что затягивание решений со стороны Вашингтона дает Тегерану дополнительные преимущества.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Стороны обмениваются ударами. Израиль заявляет целью недопущение создания Тегераном ядерного оружия. США указывают на намерение уничтожить военный потенциал страны и призывают к смене власти. В Тегеране заявляют о готовности к обороне и не видят оснований для возобновления переговоров.
