В Красноярском крае отремонтируют 420 км дорог

Отдельно Михаил Котюков остановился на жалобах красноярцев о повсеместных ямах и выбоинах. «Жители справедливо пишут мне о растаявшем весной асфальте и ямах на дорогах и ждут ремонта. Необходимо оценить состояние участков, которые ремонтировали в прошлом году. Там, где есть дефекты, подрядчики должны быстро и за свой счет их устранить», — поручил губернатор.