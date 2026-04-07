В Красноярском крае отремонтируют 420 км дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатору края Михаилу Котюкову доложили о готовности служб к дорожному сезону. Обновление сети проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Главе региона сообщили, что в этом сезоне в крае отремонтируют 168 км региональных дорог и 252 км местных. Работы пройдут на 59 объектах регионального значения и 350 участков муниципальных дорог. На эти цели направят 15 млрд рублей. Также восстановят 36 км федеральных трасс. Ещё на пяти объектах протяжённостью почти 40 км работы начнут в этом году.
На сегодня подрядчики для ремонта региональных дорог определены.
В числе ключевых краевых объектов — реконструкция трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково, обхода Красноярска, капитальный ремонт дорог Канск — Абан — Богучаны, обхода Ужура, Канск- Талай.
По муниципальным дорогам подрядчиков определили на 75% объектов.
«Главам округов необходимо оперативно завершить все бюрократические процедуры. Деньги до территорий мы довели своевременно, поэтому выходить на объекты нужно сразу, как позволяет погода», — поручил глава региона.
Отдельно Михаил Котюков остановился на жалобах красноярцев о повсеместных ямах и выбоинах. «Жители справедливо пишут мне о растаявшем весной асфальте и ямах на дорогах и ждут ремонта. Необходимо оценить состояние участков, которые ремонтировали в прошлом году. Там, где есть дефекты, подрядчики должны быстро и за свой счет их устранить», — поручил губернатор.
Глава Красноярска Сергей Верещагин доложил о планах на сезон, как городские службы оперативно восстанавливают покрытие и обследуют объекты, которые находятся на гарантии.
В Красноярске на ремонт дорог предусмотрено 2,46 млрд рублей: 1,51 млрд — из краевого бюджета, 957 млн — из городского. Работы охватят 56 объектов общей протяжённостью почти 70 км. В центре города приведут в порядок три поперечные улицы — Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова. Отремонтируют 136 внутриквартальных проездов и 3,5 км покрытий на мостах. Особое внимание уделят участкам у школ и больниц, сообщает пресс-служба губернатора.
«С приходом весны обращений жителей по поводу дорог становится больше. Наши службы восстанавливают покрытие литым асфальтом — в этом году устранили ямы на 125 участках. С марта проверяем гарантийные объекты: обследовали 117 участков, выявили 52 замечания. С подрядчиками организуем претензионную работу и устранение недостатков за их счёт. В планах — привести в порядок 52 дороги и 4 моста. Отдельно выделяем 102 млн рублей на новые территории большого Красноярска — более 22 километров дорог», — рассказал Сергей Верещагин.
Михаил Котюков обозначил требования к подрядчикам: четко соблюдать графики, контролировать качество работ и устранять дефекты на гарантийных объектах, а также обеспечивать безопасность на всех ремонтируемых участках и чёткую координацию с коммунальными службами.