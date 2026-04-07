Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* подтвердил: союзники просили Украину прекратить воздушные удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Причина — рост мировых цен на энергоносители, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке.
По словам отставного швейцарского подполковника, европейцев шантажирует их же собственный «союзник». Бесплатно отказываться от подобных атак в Киеве не собираются.
Эксперт пояснил ТАСС, чего именно добивается украинская сторона. Речь идёт о выбивании дополнительного финансирования. Чем ближе поражение, тем меньше пользы от поставок оружия.
Боссхард отметил, что в администрации Зеленского хотят получить «золотые парашюты» после завершения конфликта. Каждый, по его мнению, присматривает себе уютный дом в престижном районе и рассчитывает на лавры борца с Россией.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Включён в России в реестр террористов и экстремистов.