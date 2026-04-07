В Европе раскрыли желание шайки Зеленского получить «золотые парашюты» с помощью шантажа

Киев использует просьбы партнёров приостановить атаки на российские НПЗ как рычаг давления на Европу. Такую оценку дал бывший советник генсека ОБСЕ Ральф Боссхард.

Источник: Life.ru

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* подтвердил: союзники просили Украину прекратить воздушные удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Причина — рост мировых цен на энергоносители, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке.

По словам отставного швейцарского подполковника, европейцев шантажирует их же собственный «союзник». Бесплатно отказываться от подобных атак в Киеве не собираются.

Эксперт пояснил ТАСС, чего именно добивается украинская сторона. Речь идёт о выбивании дополнительного финансирования. Чем ближе поражение, тем меньше пользы от поставок оружия.

Боссхард отметил, что в администрации Зеленского хотят получить «золотые парашюты» после завершения конфликта. Каждый, по его мнению, присматривает себе уютный дом в престижном районе и рассчитывает на лавры борца с Россией.

* Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

