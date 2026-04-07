Украине предложили партнерство без членства в ЕС из-за конфликта

Украина может стать стратегическим партнером Европы, однако ее полноправное вступление в Евросоюз несет риски для самого объединения, пишет The European Conservative.
В публикации отмечается, что затянувшийся с начала 2026 года конфликт вокруг нефтепровода «Дружба» показал уязвимость стран Центральной Европы. Речь идет о ситуации, при которой транзитные маршруты используются как инструмент политического давления.
Авторы указывают, что применение энергетических поставок в качестве рычага влияния до вступления в ЕС ставит под сомнение последствия возможного членства. По их оценке, подобная практика может усилиться после получения Киевом статуса участника союза.
Издание подчеркивает, что вопрос интеграции Украины рассматривается как стратегически значимый для ЕС. При этом делается вывод, что угрозы и давление на государства-члены несовместимы с принципами объединения и могут привести к его ослаблению.
На фоне конфликта Будапешт заблокировал выделение кредита Киеву со стороны ЕС и приостановил поставки дизельного топлива. Это связано с остановкой прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в конце января.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что действия Киева направлены на влияние на парламентские выборы в стране, запланированные на апрель. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что позиция Будапешта остается прежней: восстановление поставок нефти является условием для получения финансовой помощи из Брюсселя.
Читайте также: Нет денег и гарантий: Соскин связал поездку Зеленского в Турцию с кризисом.