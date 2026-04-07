Лукашенко сказал о профессионализме главы Совета Федерации РФ Матвиенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 7 апреля, поздравил председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко с днем рождения, сказав о ее высочайшем профессионализме. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства обратил внимание на многолетний труд Валентины Матвиенко в сфере государственного управления, который является примером подлинного служения интересам России и россиян.
Президент добавил, что в указанном примере сочетаются высочайший профессионализм, мудрость, а также неизменное внимание к людям. Александр Лукашенко отметил: своей плодотворной деятельностью на посту главы Совета Федерации Валентина Матвиенко вносит значительный вклад в углубление партнерства между двумя странами. Она отстаивает приоритеты интеграции, укрепляет парламентское измерение союзного строительства.
