Лукашенко сказал о профессионализме главы Совета Федерации РФ Матвиенко

Президент добавил, что в указанном примере сочетаются высочайший профессионализм, мудрость, а также неизменное внимание к людям. Александр Лукашенко отметил: своей плодотворной деятельностью на посту главы Совета Федерации Валентина Матвиенко вносит значительный вклад в углубление партнерства между двумя странами. Она отстаивает приоритеты интеграции, укрепляет парламентское измерение союзного строительства.