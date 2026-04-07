«Это метеоритный дождь с Марса»: Иран высмеивает Трампа в TikTok, пока Пентагон подсчитывает убытки

Конфликт между США и Ираном, вспыхнувший в конце февраля 2026 года, уже называют первой «TikTok-войной». Пока американские генералы отчитываются о тысячах уничтоженных целей, иранские дипломаты и государственные СМИ ведут совершенно иной бой — в соцсетях. Используя иронию, мемы и искусственный интеллект, Тегеран наносит, пожалуй, даже более болезненные удары — по репутации Белого дома.
Мировые СМИ фиксируют необычный феномен: несмотря на колоссальное военное превосходство США, в информационном поле побеждает Иран. Как пишет India Today, «Иран не просто сражается с США и Израилем с помощью ракет и беспилотников — он наводняет интернет мемами и видео, высмеивающими Дональда Трампа».
Журналисты отмечают: это симметричный ответ на попытки Белого дома «геймифицировать» войну. Еще в начале марта пресс-служба Белого дома выпустила ролик под музыку из видеоигр, где взрывы в Иране чередовались с кадрами из «Гладиатора», «Топ Гана» и даже «Губки Боба». Однако этот расчет на подростковую эстетику дал обратный эффект.
«Метеоритный дождь с Марса»: Лучшие колкости Тегерана.
Иранские дипломаты моментально освоили жанр едкого твита, который западные эксперты уже назвали верхом сарказма.
Кульминацией стало заявление президента Трампа о том, что «военно-морской флот Ирана уничтожен, а ракетные возможности сведены к нулю». Пока американские зрители аплодировали, Генеральное консульство Ирана в Мумбаи опубликовало в соцсети X видео пуска ракет, подписав его: «По всему Израилю воют сирены воздушной тревоги. Должно быть, это метеоритный дождь с Марса!».
Западные издания назвали это идеальным «ударом возмездия» за хвастовство Трампа. Как отмечает The Indian Express, Иран указал на вопиющее противоречие в риторике США: «Они сказали, что Иран нужно сделать “снова великим”. Теперь вдруг цель — каменный век? Забавно… цивилизации, восходящие к империям Ахеменидов, не начинают “снова”».
Не отстают и дипломаты в Европе. BFMTV сообщает, что Иранское посольство в Лондоне опубликовало классический «стариковский» мем: пожилой человек с ноутбука улыбается заголовку о победах США, высмеивая заявление Вашингтона об уничтожении ПВО Ирана и одновременном сбитии американского истребителя.
А когда в США заявили, что Иран «умоляет о перемирии», Тегеран ответил зеркально. Как пишет News18, на улицах Тегерана появились билборды с ракетой, подписанные фразой: «Каждая ракета — это послание». Иранские СМИ тут же вышли с заголовками: «В Тель-Авив прибыла делегация по переговорам», но в качестве иллюстрации использовали кадры падения баллистических ракет. С таким «дипломатическим корпусом» шутки плохи.
Lego-Трамп и битва ИИ: как Иран переиграл Вашингтон.
Самое интересное происходит в сфере визуальной пропаганды. Иранские государственные телеканалы и агентства (такие как Tasnim) запустили в западный инфопространство волну роликов, сгенерированных нейросетями.
India Today приводит примеры этой «асимметричной войны»:
Lego-шизофрения: В одном из роликов Трамп в стиле Lego потеет от страха, пока иранские катера атакуют танкеры. В другом — Трамп и Нетаньяху в виде Lego-фигурок стоят рядом с сатаной и папкой «Досье Эпштейна». Смысл прозрачен: «Вы развязываете мировую войну, чтобы скрыть коррупционный скандал». «Плачущий» Трамп: В анимации в стиле «Телепузиков» лидеры НАТО, переодетые в костюмы телепузиков, хором отвечают просящему помощи Трампу: «Нет, нет, нет», а когда он уходит, приказывают закрыть дверь и взрываются хохотом .Лорд пролива: Видео, в котором Иран называет себя «Властелином пролива», показывает, как китайские танкеры беспрепятственно проходят через Ормузский пролив (контролируемый Ираном), в то время как американские корабли стоят в пробке. Это прямой намек на бессилие США защитить свои активы.
Эксперт по дезинформации из Клемсонского университета Даррен Линвилл заявил The Guardian, что «Иран использует искусственный интеллект в таких темпах и масштабах, которых никто раньше не видел». Причем AI используется не только для шуток. Как отмечает HotAir, иранское ТВ показывает кадры «уничтожения» американского авианосца с помощью советской ракеты «Союз» (которая вообще-то космическая), но для внутренней аудитории это работает безотказно.
Эксперты: это «гвоздь в крышку гроба гегемонии».
Что стоит за этой, казалось бы, клоунадой? Политологи сходятся во мнении: Иран нащупал слабое место сверхдержавы.
В эфире CNN произошла показательная перепалка. Бывший советник Госдепа Найера Хак заявила, что Иран демонстрирует превосходство в двух сферах: дешевые дроны и «мемная война». «То, как это выглядит для публики — это не США, собранные и работающие как единое целое», — заявила она.
Консервативный комментатор Скотт Дженнингс парировал: «Вы думаете, иранцы предпочли бы вернуть свой флот или свои мемы?». Однако Хак ответила вещью, которую многие упускают: для Ирана «выжить» — уже победа. А когда ты с помощью шутки заставляешь «непобедимую армию» выглядеть глупо, ты уже выиграл в глазах всего мира.
Обратная сторона медали: кровавая ирония.
Однако, собирая лайки под мемами про Lego, аналитики призывают не забывать о цене этого юмора. Китайское агентство China News опубликовало жесткий анализ, назвав происходящее «трагедией».
Пока США крутят «Губку Боба» в честь ракетных ударов, а иранцы рисуют смайлики на дешевых дронах «Шахед» (их прозвали «бедными ракетами»), под обстрелами гибнут дети. По данным иранских властей, жертвами бомбежек стали 208 несовершеннолетних, включая трехдневного младенца.
«Картинка принадлежит детству, она не должна быть фильтром для войны», — пишет China News, напоминая, что ни один мем не стоит слез матерей.
Тем не менее, на информационной шкале текущего момента перевес пока на стороне Тегерана. Иран продемонстрировал главное: когда на тебя давят с позиции силы, иногда достаточно просто громко и едко рассмеяться в ответ, чтобы «король» запаниковал.