Lego-шизофрения: В одном из роликов Трамп в стиле Lego потеет от страха, пока иранские катера атакуют танкеры. В другом — Трамп и Нетаньяху в виде Lego-фигурок стоят рядом с сатаной и папкой «Досье Эпштейна». Смысл прозрачен: «Вы развязываете мировую войну, чтобы скрыть коррупционный скандал». «Плачущий» Трамп: В анимации в стиле «Телепузиков» лидеры НАТО, переодетые в костюмы телепузиков, хором отвечают просящему помощи Трампу: «Нет, нет, нет», а когда он уходит, приказывают закрыть дверь и взрываются хохотом .Лорд пролива: Видео, в котором Иран называет себя «Властелином пролива», показывает, как китайские танкеры беспрепятственно проходят через Ормузский пролив (контролируемый Ираном), в то время как американские корабли стоят в пробке. Это прямой намек на бессилие США защитить свои активы.