Axios узнал о планах демократов объявить импичмент главе Пентагона

Представители Демократической партии США готовят импичмент министру войны Питу Хегсету, ставшему на фоне действий в Иране одной из главных целей критики.

Источник: РБК

Демократы в палате представителей США готовят инициативу об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету на фоне его действий, связанных с военной операцией США в Иране, сообщает Axios.

Как заявила конгрессвумен Яссамин Ансари, демократ от штата Аризона, начать процедуру импичмента планируется на следующей неделе. В заявлении она обвинила главу Пентагона в нарушении присяги и обязанностей перед Конституцией США.

«Безрассудная подверженность опасности американских военнослужащих и неоднократные военные преступления Хегсета служат основанием для импичмента и отстранения от должности», — сказала Ансари.

По данным опросов, на которые ссылается Axios, министр войны США относится к наименее популярным членам кабинета, а развитие конфликта с Ираном оказывает дополнительное давление на его позиции.

У инициативы об импичменте весьма низкие шансы, отмечает издание. Республиканская партия контролирует обе палаты конгресса, а для признания должностного лица виновным в сенате требуется квалифицированное большинство — две трети голосов.

Ранее с аналогичной инициативой выступал конгрессмен Шри Танедар, однако предложение не было вынесено на голосование.

В декабре 2025 года сенаторы-демократы Тим Кейн и Марк Келли, а также конгрессмен-республиканец Майк Тернер заподозрили Хегсета в военных преступлениях. По данным The Washington Post, глава Пентагона мог отдать приказ уничтожить выживших членов экипажа судна, подозреваемого в перевозке наркотиков в Карибском море. Хегсет тогда опроверг эти обвинения, но комитеты сената и палаты представителей усилили контроль над деятельностью Пентагона.

Как отмечает Axios, глава Пентагона становится одной из ключевых целей критики со стороны демократов в администрации Трампа после отставок министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и генерального прокурора Пэм Бонди.

Об увольнении Ноэм республиканец объявил 5 марта. Формально она была переведена на должность спецпосланника по проекту «Щит Америк». На посту Ноэм сменил сенатор-республиканец индейского происхождения Марквейн Маллин. В начале апреля Трамп сообщил об отставке генпрокурора США — по его словам, Бонди «перейдет в частный сектор». Исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше