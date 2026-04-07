Axios узнал о планах демократов объявить импичмент главе Пентагона

Как заявила конгрессвумен Яссамин Ансари, демократ от штата Аризона, начать процедуру импичмента планируется на следующей неделе. В заявлении она обвинила главу Пентагона в нарушении присяги и обязанностей перед Конституцией США.
«Безрассудная подверженность опасности американских военнослужащих и неоднократные военные преступления Хегсета служат основанием для импичмента и отстранения от должности», — сказала Ансари.
По данным опросов, на которые ссылается Axios, министр войны США относится к наименее популярным членам кабинета, а развитие конфликта с Ираном оказывает дополнительное давление на его позиции.
У инициативы об импичменте весьма низкие шансы, отмечает издание. Республиканская партия контролирует обе палаты конгресса, а для признания должностного лица виновным в сенате требуется квалифицированное большинство — две трети голосов.
Ранее с аналогичной инициативой выступал конгрессмен Шри Танедар, однако предложение не было вынесено на голосование.
В декабре 2025 года сенаторы-демократы Тим Кейн и Марк Келли, а также конгрессмен-республиканец Майк Тернер заподозрили Хегсета в военных преступлениях. По данным The Washington Post, глава Пентагона мог отдать приказ уничтожить выживших членов экипажа судна, подозреваемого в перевозке наркотиков в Карибском море. Хегсет тогда опроверг эти обвинения, но комитеты сената и палаты представителей усилили контроль над деятельностью Пентагона.
Как отмечает Axios, глава Пентагона становится одной из ключевых целей критики со стороны демократов в администрации Трампа после отставок министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и генерального прокурора Пэм Бонди.
Об увольнении Ноэм республиканец объявил 5 марта. Формально она была переведена на должность спецпосланника по проекту «Щит Америк». На посту Ноэм сменил сенатор-республиканец индейского происхождения Марквейн Маллин. В начале апреля Трамп сообщил об отставке генпрокурора США — по его словам, Бонди «перейдет в частный сектор». Исполняющим обязанности генпрокурора станет ее заместитель Тодд Бланш.
