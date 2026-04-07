Для спасения сбитого летчика США забросили в Иран сотню спецназовцев

Героями в военной среде считается, например, сержант Элвин Йорк, который за счет меткой стрельбы, смекалки и инициативы захватил в плен больше сотни немцев в ходе Первой мировой войны. Другой известный герой, санитар Десмонд Досс, вынес на себе около 75 раненых во время битвы за Окинаву. Немало американских военных были награждены за откровенно самоубийственные атаки: например, коммандер Эрнест Эванс направил свой эсминец Johnston в бой с целой эскадрой японских крейсеров, пытаясь отвлечь их внимание от авианосцев во время сражения в заливе Лейте. Тот бой он не пережил, но погиб лишь во время эвакуации, отдав приказ покинуть уничтоженный корабль и даже не думая тонуть вместе с ним: в последний раз его видели в спасательной шлюпке, салютующим японским морякам, которые выстроились на палубе отдать честь обломкам Johnston.