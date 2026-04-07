Суд в Грозном запретил «Чеченскую Республику Ичкерия»

По версии следствия, в июле 2022 года Закаев на Украине провозгласил себя лидером «так называемой независимой Чеченской Республики Ичкерия» (движение «Единая сила» объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия признано террористической организацией и запрещено в России). Он привлек в батальон Мурада Юсупова и других лиц для участия в боях на стороне украинской армии. Он создал «отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины», которым руководил до 28 июля 2022 года, а затем передал руководство Юсупову. В январе 2025 года лидеры террористического батальона «Независимая Ичкерия» Ахмед Закаев и Мурад Юсупов были приговорены к 20 и 19 годам лишения свободы.