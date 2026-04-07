Суд в Грозном запретил «Чеченскую Республику Ичкерия»

Суд в Грозном признал террористической организацией «Чеченскую Республику Ичкерия» (ЧРИ) и запретил ее деятельности на территории России, заявила ФСБ. Это решение касается и 29 подразделений организации в 14 европейских странах.
Структуры, связанные с ЧРИ, с ноября 2007 года возглавляет находящийся в международном розыске за терроризм и скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев.
«После начала специальной военной операции члены “ЧРИ” участвуют в боевых действиях против Вооруженных Сил России в составе украинских вооружённых формирований, в том числе при проведении диверсионно-террористических акций в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей», — заявили в ФСБ.
По версии следствия, в июле 2022 года Закаев на Украине провозгласил себя лидером «так называемой независимой Чеченской Республики Ичкерия» (движение «Единая сила» объединенной диаспоры Чеченской Республики Ичкерия признано террористической организацией и запрещено в России). Он привлек в батальон Мурада Юсупова и других лиц для участия в боях на стороне украинской армии. Он создал «отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины», которым руководил до 28 июля 2022 года, а затем передал руководство Юсупову. В январе 2025 года лидеры террористического батальона «Независимая Ичкерия» Ахмед Закаев и Мурад Юсупов были приговорены к 20 и 19 годам лишения свободы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал добраться до Закаева, «даже если весь мир перевернется».
