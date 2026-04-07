Посол Мелик-Багдасаров: Россия готова рассмотреть запрос на убежище для Мадуро

Россия рассмотрела бы запрос на предоставление убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если таковой поступит. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что пока таких запросов не поступало.

— Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной — подчеркнул Мелик-Багдасаров.

Посол также добавил, что Мадуро и его жена должны быть освобождены, передает ТАСС.

29 марта Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время обратился к сторонникам. В заявлении он призвал к укреплению мира и национального единства.

Николаса Мадуро, обвиняемого в США в наркоторговле, поместили в знаменитое СИЗО MDC в Бруклине. MDC называют «адом на земле» из-за очень жестких условий содержания. Чем известно знаменитое СИЗО — в материале «Вечерней Москвы».

7 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты официально признали нынешнее правительство Венесуэлы. Он отметил, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес «отлично справляется с работой».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше