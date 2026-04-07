16 БПЛА за ночь: удар по заводу в Воронежской области остановил производство

Одно из предприятий Воронежской области получило повреждения после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его данным, над территорией области сбили 16 БПЛА. При падении одного из аппаратов загорелся склад на территории предприятия. Пожар ликвидирован.
В результате зафиксировано повреждение технологического сооружения. Производственный процесс на предприятии приостановлен.
Также пострадал один человек. Мужчина получил ожоги и доставлен в больницу.
Помимо этого, повреждены четыре частных дома. В двух случаях разрушены мансарды, в одном выбиты окна, еще в одном повреждена стена.
