Пентагон отменил брифинг генерала Кейна и Хегсета

Брифинг председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и министра войны США Пита Хегсета отменен, сообщает The Hill.

Источник: РБК

Он был запланирован на 8 утра во вторник, 7 апреля.

На сайте Пентагона информация о нем также отсутствует, однако в PBC News остался анонс мероприятия.

«Ожидается, что министр обороны Пит Хегсет и генерал ВВС Дэн Кейн проведут брифинг в Пентагоне во вторник, 7 апреля, в 8:00 утра по восточному времени», — говорится в публикации.

Причина отмены пресс-конференции не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп передвинул срок ультиматума для Ирана с 20:00 по вашингтонскому времени 6 апреля (3:00 мск следующего дня) на ночь на 7 апреля. Он подтвердил, что этот срок считается «финальным дедлайном».

5 апреля Трамп в нецензурной форме обратился к Тегерану, требуя открыть Ормузский пролив и угрожая ударами по инфраструктуре. «Во вторник (7 апреля. — РБК) в Иране будет “день электростанций” и “день мостов” — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — просто смотрите!» — написал президент.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше