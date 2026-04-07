Пентагон отменил брифинг генерала Кейна и Хегсета

Брифинг председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и министра войны США Пита Хегсета отменен, сообщает The Hill.
Он был запланирован на 8 утра во вторник, 7 апреля.
На сайте Пентагона информация о нем также отсутствует, однако в PBC News остался анонс мероприятия.
«Ожидается, что министр обороны Пит Хегсет и генерал ВВС Дэн Кейн проведут брифинг в Пентагоне во вторник, 7 апреля, в 8:00 утра по восточному времени», — говорится в публикации.
Причина отмены пресс-конференции не уточняется.
Ранее президент США Дональд Трамп передвинул срок ультиматума для Ирана с 20:00 по вашингтонскому времени 6 апреля (3:00 мск следующего дня) на ночь на 7 апреля. Он подтвердил, что этот срок считается «финальным дедлайном».
5 апреля Трамп в нецензурной форме обратился к Тегерану, требуя открыть Ормузский пролив и угрожая ударами по инфраструктуре. «Во вторник (7 апреля. — РБК) в Иране будет “день электростанций” и “день мостов” — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — просто смотрите!» — написал президент.
