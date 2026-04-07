Пентагон отменил брифинг генерала Кейна и Хегсета

5 апреля Трамп в нецензурной форме обратился к Тегерану, требуя открыть Ормузский пролив и угрожая ударами по инфраструктуре. «Во вторник (7 апреля. — РБК) в Иране будет “день электростанций” и “день мостов” — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — просто смотрите!» — написал президент.