Тегеран назвал Трампа «пещерным человеком» за его резкие высказывания

После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении грузоперевозок через Ормузский пролив, при этом заявив, что маршрут остается доступным для судов, не связанных с «врагами Ирана». В марте Тегеран сообщил о введении платы за транзит танкеров в размере $2 млн.