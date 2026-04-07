Тегеран назвал Трампа «пещерным человеком» за его резкие высказывания

Иранские посольства в разных странах раскритиковали американского президента Дональда Трампа за нецензурную брань и агрессивные заявления.

Источник: AP 2024

Дипломаты в Австрии назвали республиканца «пещерным человеком» за выступление, в ходе которого он рассуждал о мощной бомбардировке Ирана, в случае если тот не заключит с США мирное соглашение.

«Когда слушаете его, закройте глаза — и увидите пещерного человека каменного века в шкуре зебры, размахивающего дубинкой и относящегося к дикости как к повседневной жизни», — говорится в сообщении диппредставительства в соцсети X.

В посольстве Ирана в Финляндии сравнили Трампа с ребенком и заявили, что он показал, что «не знаком с правилами этикета и морали в социальных сетях». Так пресс-служба ответила на требование американского президента открыть Ормузский пролив, сопровожденное нецензурной лексикой.

«Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду», — говорится в сообщении президента США.

«Тон и формулировки вашего недавнего сообщения позволяют предположить, что его могли написать несовершеннолетние или люди, незнакомые с надлежащим этикетом и моралью в социальных сетях», — написали дипломаты и пошутили, что пролив остается открытым, «хотя уровень враждебности может влиять на доступ к нему».

Посольство Ирана в Зимбабве также отшутилось в ответ на эту публикацию: «Мы потеряли ключи».

Аналогичным образом иронизирующие над Трампом посты опубликовали еще ряд диппредставительств.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. До конфликта в Иране через него проходило около пятой части глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа.

После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении грузоперевозок через Ормузский пролив, при этом заявив, что маршрут остается доступным для судов, не связанных с «врагами Ирана». В марте Тегеран сообщил о введении платы за транзит танкеров в размере $2 млн.

В начале апреля Трамп отвел Тегерану 48 часов для заключения сделки с США или открытия Ормузского пролива, пообещав, что иначе на Иран «обрушится весь ад».

