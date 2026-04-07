Генпрокуратура предупредила авторов постов в соцсетях и комментаторов об ответственности

«Сегодня социальные сети стали основным источником информации. Однако вместе с оперативностью пришла и повышенная ответственность. Одной из серьезных угроз для общества стали так называемые “цифровые слухи”», — отметили в прокуратуре.
Подчеркивается, что нередко пользователи, не вникая в суть вопроса, распространяют непроверенные, а порой откровенно ложные сведения. «В погоне за вниманием и “хайпом” отдельные лица игнорируют последствия своих действий. Между тем, публикация недостоверной информации является фактором риска для всего общества. Это не просто безобидная шутка или комментарий в интернете. Такие действия способны вызывать панику, наносить ущерб деловой и личной репутации граждан, а также дестабилизировать деятельность государственных институтов», — пояснили в ведомстве.
Казахстанцев предупредили, что в цифровой среде не существует полной анонимности — любое действие в сети оставляет «цифровой след». Отмечается, что современные технологии позволяют установить источник распространения информации, даже если пользователь рассчитывает остаться незамеченным. Противоправные публикации выявляются, и их авторы привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
«Поэтому, размещая комментарий или публикацию, необходимо осознавать последствия. Распространение клеветы, оскорблений или заведомо ложной информации преследуется по закону. Свобода слова не означает вседозволенность. Она не может служить прикрытием для нарушения прав и законных интересов других лиц», — заявили в Генпрокуратуре.
Любая распространяемая информация должна основываться на проверенных фактах, а не на предположениях и домыслах — это базовый принцип информационной этики.
В надзорном ведомстве также добавили, что органы уголовного преследования ориентированы не только на применение мер ответственности, но прежде всего на предупреждение правонарушений. Проводится системная разъяснительная работа.
«Наша общая задача — формирование культуры ответственного поведения, в том числе в цифровой среде, где культура начинается с личной ответственности каждого пользователя социальных сетей», — заключили в Генпрокуратуре.