В Иране заявили о вариантах компенсации за проход через Ормузский пролив

Одним из вариантов оплаты прохода танкеров через Ормузский пролив может стать закупка иранских товаров в обход санкций, заявил «РИА Новости» посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Диппредставитель отметил, что условия будут зависеть от достигнутых договоренностей и могут предусматривать разные опции.
«В зависимости от формата договоренностей компенсация за проход может включать оплату транзита, открытие кредитных линий для обеспечения экспорта и импорта, а также предоставление гарантий на закупку иранской продукции и расчеты вне действующих санкционных механизмов», — сказал посол.
После эскалации конфликта на Ближне Востоке 28 февраля Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа.
В марте Тегеран разрешил проход судам из дружественных стран, среди которых Россия, Индия, Китай и Пакистан, а также сообщил о взимании платы в размере $2 млн за танкер.
Bloomberg сообщил, что за 4−5 апреля через пролив прошло 21 судно. Хоть часть трафика по-прежнему составляют иранские суда, к перевозкам постепенно подключаются и другие страны.
Условия договоренностей с Тегераном, как отмечает агентство, остаются непрозрачными даже в тех случаях, когда о них объявляется публично.
