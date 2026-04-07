ВСУ ударили по жилому дому во Владимирской области. Военная операция, день 1504-й

9:35 ВСУ за сутки 17 раз обстрелял приграничные районы Курской области из артиллерийских орудий, а также 11 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
9:18 ? Житель Грайворонского округа Белгородской области погиб в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
9:03 За неделю с 30 марта по 5 апреля в результате ударов ВСУ погибли 25 человек, в том числе два ребенка, написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще 151 человек, включая 10 детей, получили травмы.
8:47 Беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на въезде в Каховку в Херсонской области, написал глава Каховского округа Павел Филипчук. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.
8:31 ? Опасность атаки беспилотников объявлена в Горловке в ДНР, написал глава города Иван Приходько.
8:20 Страны Запада стали чаще поставлять ВСУ свою военную технику транзитом через Молдавию, пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
8:15 Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл, что в ходе визита в Будапешт 7 апреля будет обсуждать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в том числе тему Украины.
8:11 ? Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: «Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности».
8:08 В Ленинградской области за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ, написал губернатор Александр Дрозденко. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
8:05 ? Мужчина получил ожоги в результате удара дронов ВСУ по складу на юге Воронежской области, рассказал губернатор Александр Гусев. Кроме того, при атаке были повреждены четыре частных дома.
8:02 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 45 украинских беспилотников самолетного типа над Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской и Пензенской областями, Краснодарским краем и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.
8:00 Сегодня 1504-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.