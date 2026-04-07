ВСУ ударили по жилому дому во Владимирской области. Военная операция, день 1504-й

Запад стал чаще поставлять Украине технику через Молдавию, сообщил ТАСС. Дрон ВСУ ударил по дому во Владимирской области, есть погибшие. Вооруженные силы России за ночь сбили 45 украинских беспилотников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:35 ВСУ за сутки 17 раз обстрелял приграничные районы Курской области из артиллерийских орудий, а также 11 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

9:18 ? Житель Грайворонского округа Белгородской области погиб в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:03 За неделю с 30 марта по 5 апреля в результате ударов ВСУ погибли 25 человек, в том числе два ребенка, написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще 151 человек, включая 10 детей, получили травмы.

8:47 Беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на въезде в Каховку в Херсонской области, написал глава Каховского округа Павел Филипчук. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.

8:31 ? Опасность атаки беспилотников объявлена в Горловке в ДНР, написал глава города Иван Приходько.

8:20 Страны Запада стали чаще поставлять ВСУ свою военную технику транзитом через Молдавию, пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

8:15 Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл, что в ходе визита в Будапешт 7 апреля будет обсуждать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в том числе тему Украины.

8:11 ? Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: «Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности».

8:08 В Ленинградской области за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ, написал губернатор Александр Дрозденко. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

8:05 ? Мужчина получил ожоги в результате удара дронов ВСУ по складу на юге Воронежской области, рассказал губернатор Александр Гусев. Кроме того, при атаке были повреждены четыре частных дома.

8:02 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 45 украинских беспилотников самолетного типа над Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской и Пензенской областями, Краснодарским краем и Черным морем, объявили в Минобороны РФ.

8:00 Сегодня 1504-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше