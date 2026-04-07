В Иране предупредили страны Персидского залива об угрозе при атаке США

Иран требует немедленно эвакуировать ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Катар — исламская республика в случае атак США и Израиля на жизненно важную инфраструктуру страны «уничтожит всю жизненно важную инфраструктуру этих режимов». Пост профессора Тегеранского университета Мохаммада Маранди разместил в телеграм-канале Корпус стражей исламской революции.
6 апреля президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, сказал, что Иран может быть уничтожен, если соглашение не будет достигнуто. «Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра», — сказал он.
Ранее представитель центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран уничтожит всю связанную с США нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, если будут атакованы иранские энергетические объекты.
Республиканец на прошлой неделе резко и с использованием нецензурной лексики обратился к Тегерану в соцсети Truth Social, потребовав открыть Ормузский пролив и пригрозив ударами по ключевой инфраструктуре. В посте он анонсировал, что в случае отказа открыть Ормузский пролив во вторник, 7 апреля, Иран столкнется с атаками на электростанции и мосты.
Посольство Ирана в Зимбабве в шутливом сообщении назвало дедлайн не очень удобным.
На фоне угроз республиканца экс-глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед Эль-Барадеи призвал страны Персидского залива и международное сообщество добиваться сдерживания США, чтобы не допустить превращения региона в «огненный шар».
До этого США уже выдвигали похожий ультиматум с угрозами уничтожения иранских электростанций — в ответ Тегеран заявлял о готовности ударить по энергетической инфраструктуре США в Персидском заливе и полностью перекрыть пролив.
