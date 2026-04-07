Более 300 финских компаний обанкротились в граничащих с Россией регионах

Источник: РБК

С апреля прошлого года в регионах Финляндии, соседствующих с Россией, обанкротились 315 компаний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала Konkurssilista.

Наиболее пострадали строительная отрасль и гостинично-ресторанный бизнес — в этих сферах зарегистрировано больше всего закрытий.

По регионам ситуация выглядит так:

на юге Финляндии прекратили деятельность 45 предприятий, в основном из сферы оптовой и розничной торговли;

в Южной Карелии выявлено 34 банкротства;

в Северной Карелии число закрытых компаний достигло 79;

в Кайнуу зафиксировано 25 случаев закрытия бизнеса, преимущественно в сфере административных услуг;

в Северной Остроботнии обанкротились более 90 компаний, в том числе в строительстве и торговле.

Финляндия постепенно начала закрывать погранпункты с Россией в ноябре 2023-го, объяснив решение ростом числа просителей убежища с Ближнего Востока и из Африки, прибывавших без необходимых документов. Финские погранслужбы заявили, что поток мигрантов связан с действиями российской стороны — пропуском без шенгенских виз. Позднее ограничения неоднократно продлевались.

Россия обвинения отвергла, указав, что не имеет возможности ограничивать проезд граждан третьих стран к финской границе.

Финляндия также начала строить забор на границе с Россией. Изначально завершить работы планировалось в 2026 году.

Весной 2024-го в Финляндии вступил в силу запрет о въезде автомобилей с российскими номерами. Он не распространяется на студентов очной формы обучения, а также на работающих по срочному трудовому договору, чьи машины были легально ввезены в Финляндию ранее.

