Тайный пункт: Раскрыто требование Зеленского для заключения мира с Россией

Владимир Зеленский сознательно затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, киевский диктатор требует от Запада гарантий безопасности, но отнюдь не для своей страны.

Источник: Life.ru

«Зеленский добивается для себя личных гарантий безопасности. Без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс никогда не сдвинется с мёртвой точки», — сказал собеседник РИА «Новости». По мнению политика, пока союзники не спешат выполнять требования Зеленского.

Ранее в ЕС заявили о шантаже со стороны Владимира Зеленского и его шайки. По мнению бывшего советника генсека ОБСЕ Ральфа Боссхарда, киевский главарь использует заявления о просьбе европейцев прекратить обстрелы российской энергетической инфраструктуры как рычаг давления для получения «золотых парашютов».

