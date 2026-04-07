Красноярскому министру тарифной политики предъявлено обвинение

«Он обвиняется в получении в получении особо крупной взятки», — уточнили в пресс-службе.
В Красноярском краевом суде «ФедералПресс» уточнили, что чиновнику инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, противоправный эпизод произошел, когда Ананьев еще руководил министерством промышленности, энергетики и ЖКХ края. В августе 2022 года к нему обратился владелец энергетической компании. Бизнесмен предложил 10 млн рублей за содействие в получении предприятием статуса территориальной сетевой организации. В ноябре того же года министр, по версии обвинения, получил первую часть этой суммы — 5 миллионов рублей.
Напомним, что накануне министр Александр Ананьев был задержан.
Фото: ФедералПресс / Кирилл Конторщиков.