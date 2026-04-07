Не мог остаться в стороне: Россиянин вернулся из Европы спустя 16 лет и стал дроноводом на СВО

Русский немец, переехавший в Германию в «нулевых», вернулся в РФ и ушёл добровольцем на фронт. Боец с позывным Кумач служит старшим техником расчёта бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». По словам военнослужащего, он эмигрировал с семьёй в 2005 году. Но когда на Донбассе началась гражданская война, а жители Крыма решили порвать с Украиной, его начало «тянуть» обратно.