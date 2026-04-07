Не мог остаться в стороне: Россиянин вернулся из Европы спустя 16 лет и стал дроноводом на СВО

«Пожил в Германии 16 лет. В 2021 [году] вернулся… Обстоятельства сложились так, что в Севастополь просто приехал один», — сказал боец РИА «Новости».
После начала спецоперации ВСУ стали предпринимать попытки атаковать полуостров и тогда Кумач решил не оставаться в стороне. Через старого армейского друга, с которым он служил по призыву в ещё в советском Казахстане, доброволец присоединился к «Каскаду».
При этом Кумач имеет российский паспорт: до переезда в Германию он некоторое время жил на Алтае и работал пожарным-спасателем. Свои немецкие документы он продлевать не собирается и хочет перевезти обратно на родину всех родственников.
Иностранные добровольцы, в том числе из Германии, — не редкость на передовой. Другой немец, Мартин Меерхофф, заявил о желании получить российское гражданство. Военнослужащий получил вид на жительство год назад и признаётся, что очарован русской культурой и почувствовал себя дома, когда приехал в нашу страну.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.