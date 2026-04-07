Axios рассказал о решающем моменте для Трампа в войне с Ираном

Для президента США Дональда Трампа настал решающий момент: выполнить угрозу уничтожить иранскую инфраструктуру или снова отсрочить удары и дать шанс переговорам, пишет Axios.
5 апреля Трамп пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт. «Вторник [7 апреля] будет Днем Электростанций и Днем Мостов в Иране», — заявил он. В тот же день, в воскресенье, в интервью Fox News глава Белого дома сказал, что «завтра есть хорошие шансы» заключить соглашение с Ираном. По его словам, если это не удастся, «вы увидите, как по всей их стране будут рушиться мосты и электростанции». «Если они не заключат сделку быстро, я подумываю взорвать все и захватить нефть», — предупредил он. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в ответ на угрозы американского президента заявил, что его «безрассудные действия» втягивают Соединенные Штаты «в настоящий ад для каждой семьи» и что весь регион «будет в огне». Трамп несколько раз откладывал удары по энергетическим объектам Ирана.
«Если президент увидит, что сделка приближается, он, вероятно, отложит [удары]. Но только он принимает это решение», — сказал Axios высокопоставленный чиновник администрации. Собеседник в Пентагоне заявил, что там «скептически» относятся к возможности продления дедлайна на этот раз.
По словам одного из американских чиновников, Трамп — «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака», министр обороны Пит Хегсет или госсекретарь Марко Рубио «звучат как голуби».
Как пишет издание, американский лидер начал обсуждать со своими советниками и союзниками план ударов по электростанциям и мостам, спрашивая их: «Что вы думаете о Дне инфраструктуры?». Вице-президент Джей Ди Вэнс, посланник Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер считают, что ему следует попытаться заключить сделку сейчас, если это возможно, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ, а также политические союзники, такие как сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины), призывают Трампа не соглашаться на прекращение огня, если Иран не пойдет на уступки, такие как снятие блокады Ормузского пролива или отказ от всего высокообогащенного урана.
Накануне Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с США, свой ответ на предложение о прекращении огня из десяти пунктов. В нем Тегеран отверг предложение о временном перемирии и настаивает на окончательном прекращении войны. Один из собеседников Axios назвал этот план «максималистским», но Белый дом рассматривает его как переговорный ход, а не как отказ.
Советники Трампа дали понять посредникам, что тому необходимо увидеть позитивные сигналы со стороны иранцев, чтобы рассмотреть вопрос об отсрочке. «Мы по уши в переговорах, может произойти все что угодно», — сказал один из них.
Трамп утверждает, что «всю страну можно уничтожить за одну ночь, и это может произойти уже завтра [7 апреля]».
«У нас есть план, согласно которому к полуночи завтрашнего дня все мосты в Иране будут разрушены. Все электростанции в Иране будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться», — пригрозил он. Инфраструктура может быть уничтожена «в течение четырех часов, если мы этого захотим», уверяет глава Белого дома. Однако он добавил, что США этого не хотят. Президент заявил, что переговоры «идут хорошо» и что у США есть «добросовестный» переговорщик с той стороны.
По словам двух источников Axios, план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов готов к реализации, если американский лидер отдаст соответствующий приказ. «Трамп согласился бы на сделку, если бы она состоялась, но неясно, готовы ли к этому иранцы. До 8 часов вечера вторника будет крайне напряженная обстановка», — заключил один из собеседников.
