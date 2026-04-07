Axios рассказал о решающем моменте для Трампа в войне с Ираном

5 апреля Трамп пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт. «Вторник [7 апреля] будет Днем Электростанций и Днем Мостов в Иране», — заявил он. В тот же день, в воскресенье, в интервью Fox News глава Белого дома сказал, что «завтра есть хорошие шансы» заключить соглашение с Ираном. По его словам, если это не удастся, «вы увидите, как по всей их стране будут рушиться мосты и электростанции». «Если они не заключат сделку быстро, я подумываю взорвать все и захватить нефть», — предупредил он. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в ответ на угрозы американского президента заявил, что его «безрассудные действия» втягивают Соединенные Штаты «в настоящий ад для каждой семьи» и что весь регион «будет в огне». Трамп несколько раз откладывал удары по энергетическим объектам Ирана.