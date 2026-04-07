Забрали прямо с собакой: в Киеве людоловы увезли мужчину во время прогулки

Сотрудники военкомата в Киеве забрали мужчину во время прогулки с собакой, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, мужчину увезли представители военкомата, при этом вместе с ним в автомобиль забрали и собаку. Позже животное выбросили из машины. Судьба мужчины и собаки неизвестна.
Инцидент произошел на улице во время выгула. Дополнительные обстоятельства не уточняются.
Издание отмечает, что на фоне дефицита личного состава в вооруженных силах Украины участились случаи силовой мобилизации. В сети распространяются видеозаписи, на которых мужчин задерживают и увозят сотрудники военкоматов, в том числе с применением силы.
