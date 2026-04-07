Суд восстановил в должности уволенного зампредседателя думы Пышмы

Камышловский районный суд восстановил в должности заместителя председателя думы Пышминского МО Александра Афанаскина, который ранее был уволен. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
По решению думы, Александр Афанаскин 18 декабря 2025 года досрочно сдал пост председателя постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. На его место поставили депутата Алексея Обоскалова. Кроме того, от 30 января 2026 года его уволили с должности зампредседателя думы.
Все эти решения Александр Афанаскин оспорил в суде.
— В обоснование иска Афанаскин указал, что решения приняты с нарушением Регламента Думы и за пределами компетенции органа, а также нарушают его права и законные интересы, — рассказали в облсуде.
Суд встал на сторону Александра Афанаскина и признал незаконными все три решения. Думу Пышмы обязали вернуть чиновника на обе должности, а Алексея Обоскалова снять с поста председателя комиссии.
— О принятых мерах орган власти должен уведомить истца и суд в месячный срок, — отметили в облсуде.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.