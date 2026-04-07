Суд восстановил в должности уволенного зампредседателя думы Пышмы

Уволенный зампредседателя думы Пышмы через суд восстановился в должности.

Источник: Комсомольская правда

Камышловский районный суд восстановил в должности заместителя председателя думы Пышминского МО Александра Афанаскина, который ранее был уволен. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По решению думы, Александр Афанаскин 18 декабря 2025 года досрочно сдал пост председателя постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. На его место поставили депутата Алексея Обоскалова. Кроме того, от 30 января 2026 года его уволили с должности зампредседателя думы.

Все эти решения Александр Афанаскин оспорил в суде.

— В обоснование иска Афанаскин указал, что решения приняты с нарушением Регламента Думы и за пределами компетенции органа, а также нарушают его права и законные интересы, — рассказали в облсуде.

Суд встал на сторону Александра Афанаскина и признал незаконными все три решения. Думу Пышмы обязали вернуть чиновника на обе должности, а Алексея Обоскалова снять с поста председателя комиссии.

— О принятых мерах орган власти должен уведомить истца и суд в месячный срок, — отметили в облсуде.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.