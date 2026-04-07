Протест у электростанций: в Иране молодежь призвали выйти на акции из-за угроз США

Заместитель министра молодежи и спорта Ирана Али Реза Рахими призвал жителей страны выйти 7 апреля на массовые акции рядом с электростанциями, сообщает иранское государственное телевидение.
По его словам, участие в протестах могут принять представители различных групп, включая молодежь, спортсменов, артистов, студентов и преподавателей. Целью акций он назвал привлечение внимания международного сообщества к недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре.
Рахими также подчеркнул необходимость общественной консолидации вне зависимости от политических взглядов.
Призыв прозвучал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он обозначил 7 апреля крайним сроком для заключения соглашения с Вашингтоном. В случае отказа, по его словам, Иран может подвергнуться масштабной атаке.
Трамп также заявлял о возможных ударах по инфраструктуре страны, включая мосты и электростанции, и допускал уничтожение военного потенциала Ирана в короткие сроки.
