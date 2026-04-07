США пригрозили «окончательной точкой» в Иране

«То, что мы видим сейчас в Иране, — это не просто защита страны, но и её укрепление. Мы видим, что население становится более сплочённым. Иранцы не просто запускают ракеты — они производят их всё больше», — отметил Бо.
Советник НАТО также отметил, что временной фактор играет против Штатов. На протяжении почти трёх десятилетий Тегерану угрожают нападением. Теперь, по мнению аналитика, администрация Трампа предоставила Ирану шанс окончательно закрыть этот вопрос.
«Трамп предоставил Ирану возможность добиться полного прекращения этого, и именно к этому Иран будет стремиться. Чем дольше Трамп тянет, тем больше преимуществ получает Иран и тем меньше свободы для маневра остаётся у США», — объяснил эксперт.
Как сообщалось ранее, ВС Ирана прорабатывают варианты ответных действий после атаки на вычислительную инфраструктуру Технологического университета имени Шарифа. В качестве симметричного шага Тегеран рассматривает возможность нанесения ударов по восьми дата-центрам американских компаний, которые расположены в ОАЭ. В числе потенциальных целей — объекты Amazon, Microsoft, Oracle и Equinix.
