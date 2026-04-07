Ким Чен Ын принял извинения президента Южной Кореи за прилетевший БПЛА

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял извинения президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна за инцидент с беспилотниками, пересекшими границу КНДР.

Источник: РБК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял извинения президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна за инцидент с беспилотниками, пересекшими границу КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на слова заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен.

По ее словам, в Пхеньяне расценили извинения президента Южной Кореи как «обнадеживающий и мудрый» шаг. Ким Чен Ын назвал поступок Ли Чжэ Мёна «поведением честного и великодушного человека».

При этом Ким Ё Чен предупредила Сеул: разговоры о мире и стабильности будут пустыми, пока Южная Корея не прекратит свои «безрассудные провокации против КНДР». В случае повторения действий, нарушающих суверенитет Северной Кореи, Сеул заплатит «невообразимо большую цену», добавила она.

Инцидент с БПЛА произошел 31 марта. Совместная военно-полицейская оперативная группа (СВГ) квалифицировала произошедшее как «индивидуальное отклонение». Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, в свою очередь, выразил сожаление в связи с запуском частных дронов в сторону КНДР.

«Хоть наше правительство и не имело такого намерения, выражаю сожаление в связи с ненужной военной напряженностью, вызванной безответственными и безрассудными действиями», — сказал Ли на заседании кабинета министров.

В январе сожаление из-за случаев вторжения беспилотников с территории Южной Кореи в воздушное пространство КНДР выразил министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён. Он пообещал ужесточить наказание за такие действия.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
