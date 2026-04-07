Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсека компартии переизбрали президентом Вьетнама до 2031 года

Генсек Коммунистической партии Вьетнама То Лам был переизбран на пост президента со сроком полномочий до 2031 года. За его избрание проголосовали 495 из 495 присутствующих депутатов нацсобрания Вьетнама.

Источник: РБК

Национальное собрание Вьетнама единогласно утвердило назначение генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны То Лама на пост президента сроком на пять лет, сообщает Znews.vn.

Согласно официальным данным, за соответствующую резолюцию 7 апреля проголосовали 495 из 495 присутствующих депутатов, что составляет 99% от общего числа парламентариев.

После избрания То Лам принес присягу, заявив о приверженности Конституции, государству и народу Вьетнама, а также о готовности выполнять возложенные на него обязанности.

В своей речи при вступлении в должность президент обозначил в числе приоритетов сохранение политической стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста и повышение уровня жизни населения. Он также отметил необходимость укрепления роли Вьетнама в обеспечении региональной и глобальной стабильности.

То Лам родился в 1957 году в провинции Хынгйен. Окончил Академию народной безопасности и прошел путь от солдата до руководящих должностей в департаментах Министерства общественной безопасности. Член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама нескольких созывов; входил в состав политбюро.

Ранее занимал пост министра общественной безопасности, а в 2024 году был избран президентом Социалистической Республики Вьетнам, сменив ушедшего в отставку из-за «этических нарушений» Во Ван Тхыонга. Вскоре был избран генеральным секретарем компартии, а в январе 2026-го переизбран на этот пост, который продолжит занимать до 2031 года.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.