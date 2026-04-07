Генсека компартии переизбрали президентом Вьетнама до 2031 года

Национальное собрание Вьетнама единогласно утвердило назначение генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны То Лама на пост президента сроком на пять лет, сообщает Znews.vn.
Согласно официальным данным, за соответствующую резолюцию 7 апреля проголосовали 495 из 495 присутствующих депутатов, что составляет 99% от общего числа парламентариев.
После избрания То Лам принес присягу, заявив о приверженности Конституции, государству и народу Вьетнама, а также о готовности выполнять возложенные на него обязанности.
В своей речи при вступлении в должность президент обозначил в числе приоритетов сохранение политической стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста и повышение уровня жизни населения. Он также отметил необходимость укрепления роли Вьетнама в обеспечении региональной и глобальной стабильности.
То Лам родился в 1957 году в провинции Хынгйен. Окончил Академию народной безопасности и прошел путь от солдата до руководящих должностей в департаментах Министерства общественной безопасности. Член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама нескольких созывов; входил в состав политбюро.
Ранее занимал пост министра общественной безопасности, а в 2024 году был избран президентом Социалистической Республики Вьетнам, сменив ушедшего в отставку из-за «этических нарушений» Во Ван Тхыонга. Вскоре был избран генеральным секретарем компартии, а в январе 2026-го переизбран на этот пост, который продолжит занимать до 2031 года.
