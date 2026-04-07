Более 500 россиян вернулись домой через Армению с начала войны в Иране

С начала конфликта вокруг Ирана более 500 граждан России смогли вернуться на родину транзитом через Армению. Об этом сообщили в посольстве РФ в Ереване.

Источник: Life.ru

«Благодаря слаженным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны всего с начала американо-израильской агрессии против Ирана на родину через территорию Армении вернулись 509 российских граждан», — рассказали в российском диппредставительстве.

Как уточняется, возвращение стало возможным благодаря координации действий дипломатов и взаимодействию с армянскими властями. Армения выступила ключевым транзитным пунктом, позволив оперативно эвакуировать людей из зоны напряжённости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть уничтожен в течение одной ночи, и такой сценарий, по его словам, возможен уже в ближайшие дни. Политик подчеркнул, что, по его оценке, для полного разрушения страны может хватить всего нескольких часов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше