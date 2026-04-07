Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: все больше государств ЕС выступают за отмену права вето

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Все больше государств ЕС выступают за жесткие ограничения или отмену права вето при принятии решений, из-за которого одна страна может заблокировать действия всего объединения. Об это пишет издание Politico.

Источник: Reuters

По его данным, эту группу возглавили Германия и Швеция. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью медиагруппе Funke уже высказался за отмену принципа единогласия в сферах внешней политики и безопасности. По его утверждению, весь накопленный за последнее время опыт «в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого».

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон также ранее заявлял, что европейские лидеры будут обсуждать переход к принципу квалифицированного большинства.

Франция, Бельгия и ряд менее крупных стран ЕС выступают за сохранение права вето, так как оно отвечает их национальным интересам.