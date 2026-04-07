В Казахстане обвинили Украину в переходе красных линий атакой на КТК

Байдильдинов: атакой на КТК Украина перешла красные линии.

Источник: Комсомольская правда

Украина перешла красные линии, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Такое обвинение в интервью RT высказал бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

«Атака ВСУ на объекты КТК показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает», — сказал он. По его словам, ущерб от украинских ударов превысил 2 миллиарда долларов. Экс-советник подчеркнул, что Казахстан неоднократно заявлял о своем нейтралитете в контексте украинского конфликта, однако для Киева «это не является стоп-словом».

Напомним, атака беспилотников на КТК в Новороссийске произошла 6 апреля — после удара ВСУ загорелись емкости с нефтью. В Минобороны РФ 7 апреля заявили, что Киев атаковал Каспийский трубопроводный консорциум, чтобы нанести максимальный экономический ущерб его крупнейшим акционерам — энергетическим компаниям из США и Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что данные удары имели чисто экономическую цель, не военную.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше