Мэр Красноярска проверил проблемные территории Свердловского района

В микрорайоне Цветущий Лог мэр встретился с жителями, которые выступили инициаторами создания детско-спортивной площадки. Проект уже реализован при поддержке города: здесь появились освещение и возможность для бесплатных занятий хоккеем и баскетболом. При этом остается проблема с проездами — они гравийные. Один из въездов в микрорайон планируют привести в порядок в этом сезоне, также поручено просчитать строительство полноценной дороги.