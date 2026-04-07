Мэр Красноярска проверил проблемные территории Свердловского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин в выходные проехал по нескольким территориям Свердловского района и обозначил ключевые задачи по их развитию и благоустройству.
Так, в переулке Медицинском весной из-за талых вод регулярно подтапливает дорогу и дворы. Для решения проблемы запланировано устройство водоотводного лотка в районе дома № 39. В дальнейшем рассматривается и более масштабный проект с созданием канализационной насосной станции.
В микрорайоне Цветущий Лог мэр встретился с жителями, которые выступили инициаторами создания детско-спортивной площадки. Проект уже реализован при поддержке города: здесь появились освещение и возможность для бесплатных занятий хоккеем и баскетболом. При этом остается проблема с проездами — они гравийные. Один из въездов в микрорайон планируют привести в порядок в этом сезоне, также поручено просчитать строительство полноценной дороги.
В микрорайоне Водники глава города оценил ход капитального ремонта школы № 78. Работы должны завершить к новому учебному году. Мэр поручил усилить контроль за сроками и продумать вопросы благоустройства территории.
Кроме того, Сергей Верещагин встретился с Советом ветеранов района. В этом году для них планируют обустроить площадку для игры в городки на улице 60 лет Октября и проработать вопрос установки павильона.
«От ветеранов прозвучала просьба о сохранении памяти 163 работников ДОКа, отдавших жизнь за Великую Победу. Монумент находится на частной территории. Особая ценность памятника — таблички с именами героев. Проработаем вопрос их переноса», — написал Сергей Верещагин в своих соцсетях.