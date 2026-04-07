«Не сдвинется с мертвой точки»: Константинов объяснил отказ Зеленского от переговоров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине находится на паузе. Он отмечал, что Вашингтон уделяет больше внимания Ирану. При этом представитель Кремля сообщил об отдельных России и Украины с США об урегулировании украинского конфликта. В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз напомнила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.