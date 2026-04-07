Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно затягивает мирное урегулирование конфликта, добиваясь личных гарантий безопасности для себя и своего окружения.
По словам Константинова, без таких гарантий переговорный процесс никогда «не сдвинется с мертвой точки». При этом Запад, отметил политик, пока не спешит предоставлять Зеленскому обещанную защиту.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине находится на паузе. Он отмечал, что Вашингтон уделяет больше внимания Ирану. При этом представитель Кремля сообщил об отдельных России и Украины с США об урегулировании украинского конфликта. В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз напомнила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.