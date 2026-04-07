СМИ увидели в словах российского посла о захвате судов предупреждение Лондону

Слова посла России в Великобритании Андрея Келина о последствия захвата судов стоит воспринимать как сигнал Лондону. Об этом пишет газета Daily Express.

Источник: Reuters

«Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать корабли, связанные с так называемым “теневым флотом”»п — отмечает газета.

Издание также вспомнило слова дипломата о том, что прорабатываемые меры окажутся сюрпризом для Соединенного Королевства.

Накануне Келин заявил, что Лондон заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией. По его словам, не следует расслабляться и думать, что Лондон ничего не может сделать без США, это было бы неправильно.

26 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военным задерживать подсанкционные суда и подниматься на их борт, если те проходят транзитом через территориальные воды страны и относятся к «теневому флоту» России, находящемуся под санкциями. Эти ограничения касались не только британских вод Британии, но и Ла-Манша.

