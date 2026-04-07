Нового представителя Башкортостана назначат в Беларусь

Климин назначен первым заместителем министра торговли и услуг Башкортостана. Более того, сейчас он будет исполняющим обязанности главы регионального ведомства.
Теперь уже бывший представитель Башкортостана в Беларуси — уроженец Уфы, выпускник Уфимского технологического институт сервиса. Кроме того, но окончил аспирантуру в Башкирской академии государственной службы и управления.
Именно при Климине открылось белорусско-российское предприятие «Амкодор-Агидель», был создан сервисный центр «Амкодора» в Башкортостане. Кроме того, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод начал сборку троллейбусов совместно с белорусской стороной. По состоянию на февраль текущего года выпущено уже более 700 единиц такой техники, она используется в 14 российских регионах.