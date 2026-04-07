Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нового представителя Башкортостана назначат в Беларусь

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси Константин Климин получил новую должность, сообщили Sputnik в правительстве региона РФ.

Источник: Sputnik.by

Климин назначен первым заместителем министра торговли и услуг Башкортостана. Более того, сейчас он будет исполняющим обязанности главы регионального ведомства.

Теперь уже бывший представитель Башкортостана в Беларуси — уроженец Уфы, выпускник Уфимского технологического институт сервиса. Кроме того, но окончил аспирантуру в Башкирской академии государственной службы и управления.

Возглавлял в Уфе офис, который занимался организаций таких серьезных мероприятий, как например, саммиты ШОС и БРИКС. С 2023 года Климин стал представлять интересы своего региона в рамках Торгпредства РФ в Беларуси.

Именно при Климине открылось белорусско-российское предприятие «Амкодор-Агидель», был создан сервисный центр «Амкодора» в Башкортостане. Кроме того, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод начал сборку троллейбусов совместно с белорусской стороной. По состоянию на февраль текущего года выпущено уже более 700 единиц такой техники, она используется в 14 российских регионах.

