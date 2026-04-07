В посольстве назвали условие для предоставления убежища Мадуро в России

Москва внимательно рассмотрела бы возможный запрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если бы такой поступил.

Источник: РБК

Москва внимательно рассмотрела бы возможный запрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если бы такой поступил. Об этом ТАСС заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат ответил на вопрос о готовности России предоставить Мадуро убежище, в случае если США освободят того из заключения. По словам посла, обращений на этот счет пока не поступало, однако при получении соответствующий запрос был бы тщательно изучен.

Мелик-Багдасаров также подтвердил неизменность позиции Москвы: захват Соединенными Штатами президента Мадуро и его супруги в результате вооруженной агрессии нарушает нормы международного права, а сами похищенные должны быть освобождены.

В ночь на 3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы, захватив президента Мадуро вместе с супругой. Обоих вывезли в США, где предъявили обвинения в «наркотерроризме».

На момент публикации Мадуро находится под стражей в США.

