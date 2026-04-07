Британия откажет США в использовании баз для ударов по невоенным целям

Великобритания откажет президенту США Дональду Трампу в использовании авиабаз Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам и электростанциям, пишет The i Paper.
США запрашивают разрешение на использование авиабаз ВВС Великобритании отдельно для каждой операции. По информации издания, запросов на возможные удары во вторник, о которых говорил Трамп, пока не поступало.
Ранее Трамп пригрозил «обрушить ад» на Иран, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства. Блокада пролива Ираном после начала военной операции США и Израиля привела к резкому скачку цен на энергоносители и нарушению логистических процессов. В воскресенье, 5 апреля, республиканец в нецензурной форме снова потребовал открыть пролив и предупредил, что иначе 7 апреля для Ирана настанет «День электростанций» и «День мостов».
Эксперты The i Paper по международному праву отмечают, что атаки на гражданские мосты и электростанции могут быть квалифицированы как военное преступление.
У Великобритании есть несколько баз, позволяющих вести операции на Ближнем Востоке:
Кипр — суверенные базы Акротири и Декелия (заморская территория под британским суверенитетом). На них размещены самолеты Королевских ВВС, задействованные в вылетах в рамках операции Shader против ИГ (организация признана террористической в России), которая идет с 2014 года.
Бахрейн — UK Naval Support Facility (UKNSF), ключевая база Королевских ВМС в Персидском заливе. Там постоянно находятся четыре минных тральщика и фрегат Type 23.
Оман — UK Joint Logistics Support Base (UKJLSB) в порту Дукм, действует с 2018 года. Преимущественно ремонтно-логистический пункт для поддержки британских авианосцев в Индийском океане, также используется для размещения британских подразделений в стране.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в начале марта сообщил, что Лондон разрешил США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, при этом Великобритания не будет присоединяться к операции против Исламской Республики. По словам Стармера, согласие на использование баз было дано по запросу США для ограниченных целей, связанных с нейтрализацией ракетной угрозы.
Ранее, 19 февраля, The Times со ссылкой на источники писала, что еще до начала операции США и Израиля против Ирана Лондон не разрешал использовать британские базы для ударов, опасаясь возможного нарушения международного права.
Как отмечал британский премьер, подход Великобритании к конфликту на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы защищать своих граждан, интересы и союзников, действуя в соответствии с международным правом и не допуская втягивания страны в более широкий конфликт.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.