The Times узнала о состоянии верховного лидера Ирана и месте его лечения

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум, пишет The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок, распространенные среди союзников в Персидском заливе.

Источник: AP 2024

Согласно этим данным, Хаменеи, сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, находится без сознания, его состояние «тяжелое».

«Моджтаба Хаменеи находится на лечении в Куме в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений», — следует из выводов разведки.

В этом же городе будет захоронен и Али Хаменеи, убитый в ходе операции США и Израиля против Ирана, пишет газета. По ее информации, разведка обнаружила признаки подготовки к строительству «большого мавзолея» в Куме для «более чем одного захоронения».

В то же время иранские государственные информагентства сообщали, что 86-летний Хаменеи будет похоронен в родном Мешхеде на северо-востоке страны, который также является местом паломничества. В Тегеране состоится публичная церемония прощания с покойным лидером, хотя дата не объявлена.

Город Кум расположен в 130 км к югу от Тегерана, он считается священным в шиитском исламе и является религиозной столицей страны.

Новый верховный лидер был ранен в результате авиаудара, при котором погибли его отец, мать, жена Захра Хаддад-Адель и один из сыновей. Моджтабу Хаменеи никто не видел и не слышал с начала войны, несмотря на то что в начале марта он был избран преемником своего отца, отмечает издание.

С тех пор на иранском государственном телевидении были зачитаны два заявления, приписываемые 56-летнему Хаменеи. В понедельник телеканал показал видео, на котором лидер входит в оперативный штаб и анализирует карту израильского ядерного объекта в Димоне, однако запись его голоса отсутствует.

На прошлой неделе представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя сообщения о возможном ранении Хаменеи и отсутствие его телевизионных обращений заверял, что «с ним все в порядке».

Президент США Дональд Трамп не исключал, что Моджтаба Хаменеи мертв или находится в крайне тяжелом состоянии, поскольку «он пропал». Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что тот был «ранен и, вероятно, обезображен».

