Разведки заявили о коме Хаменеи: лидер Ирана выведен из управления

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, по данным западных источников, находится в тяжелом состоянии и не участвует в управлении страной, сообщает The Times со ссылкой на разведданные.
По информации издания, речь идет о состоянии, при котором лидер не способен принимать решения. Утверждается, что он проходит лечение в городе Кум.
Как указывается, сведения основаны на данных американских и израильских разведслужб, переданных партнерам в странах Персидского залива. Сообщается, что речь может идти о бессознательном состоянии.
Издание отмечает, что местонахождение лидера впервые за длительное время стало предметом обсуждения. Ранее он не появлялся публично, что вызывало вопросы о его состоянии.
По этим данным, травмы могли быть получены в конце февраля. Официально власти Ирана сообщали о легком характере повреждений.
Тегеран не подтверждает распространенную информацию. Подробности состояния и лечения не раскрываются.
