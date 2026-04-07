Зачем Си Цзиньпин позвал в Китай председателя тайваньского Гоминьдана

Зачем глава Гоминьдана отправилась в Китай.
7 апреля Чжэн Ливэнь, председатель крупнейшей оппозиционной партии Тайваня — Гоминьдана, начала шестидневный визит в материковый Китай. Во время этой поездки, осуществляемой по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и председателя КНР Си Цзиньпина, она побывает в провинции Цзянсу, Шанхае и Пекине. Чжэн станет первым за десять лет председателем Гоминьдана, посетившим КНР (аналогичную поездку совершила в 2016 году тогдашняя глава партии Хун Сючжу). В деталях программа визита Чжэн не раскрывается; также неизвестно, запланирована ли ее встреча с лидером КНР.
Чжэн Ливэнь была избрана председателем Гоминьдана в октябре 2025 года. С победой ее поздравил Си, выразив надежду, что Гоминьдан и КПК «укрепят общую политическую основу и объединят подавляющее большинство жителей Тайваня для углубления обменов и сотрудничества, ускорения совместного развития и содействия национальному воссоединению».
Как сообщил глава Канцелярии по делам Тайваня при ЦК КПК Сун Тао, после вступления в должность Чжэн неоднократно выражала заинтересованность в поездке на материк, и Пекин направил ей официальное приглашение. По его словам, визит призван «способствовать развитию отношений между КПК и Гоминьданом, а также мирному развитию отношений между двумя берегами [Тайваньского] пролива».
Чжэн «с радостью» приняла приглашение. На пресс-конференции 30 марта она заявила, что надеется совершить «успешный первый шаг к миру и стабильности в Тайваньском проливе». Политик вновь подтвердила неприятие независимости Тайваня и приверженность «консенсусу 1992 года» — формуле, согласно которой обе стороны признают существование «одного Китая», но допускают различное толкование этого понятия. На заседании Центрального постоянного комитета Гоминьдана 1 апреля Чжэн также назвала предстоящий визит крайне важным, особо отметив резкое ухудшение отношений двух стран за последние десять лет, то есть в период правления на Тайване Демократической прогрессивной партии, пришедшей к власти после всеобщих выборов 2016 года (после выборов 2024 года Тайванем управляет коалиционное правительство меньшинства во главе с прогрессистами) и отказывающейся признавать «консенсус 1992 года».
Председатель Гоминьдана подчеркнула, что ее визит укладывается в долгосрочную линию партии на снижение напряженности и развитие взаимодействия с Пекином. Чжэн напомнила, что в 2005 году она участвовала в качестве пресс-секретаря в «исторической мирной поездке» тогдашнего председателя партии Лянь Чжаня в КНР — первом контакте такого уровня после гражданской войны в Китае. Именно эта поездка привела к созданию устойчивого канала связи между КПК и Гоминьданом и периоду относительной нормализации отношений двух стран при президенте Тайваня Ма Инцзю (2008−2016 годы). Ее кульминацией стал саммит Ма и Си в Сингапуре в 2015 году, ставший первой встречей лидеров Тайваня и материкового Китая после завершения гражданской войны.
В 1948 году, после поражения в гражданской войне, правившая до этого Китаем партия Гоминьдан (Национальная партия) и верные ей армейские части бежали на Тайвань. Гоминьдан отказался признавать легитимность коммунистического правительства Мао Цзэдуна и объявил себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась большая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики (официальное название Тайваня) было место в ООН.
Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло КНР, и в следующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Сейчас независимость Тайваня признают лишь 12 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини.
Пекин считает власти Тайваня сепаратистскими, а сам остров — своей провинцией; Си Цзиньпин называет воссоединение с Тайванем «исторической необходимостью». Еще в 2022 году, на XX съезде Коммунистической партии Китая, председатель КНР поставил задачу превратить НОАК в армию «мирового класса» к ее столетнему юбилею, который будет в 2027 году. Именно этот год власти США и Тайваня называют вероятным периодом вторжения на остров.
Как поездка Чжэн связана с американским оружием.
Власти Тайваня негативно отреагировали на поездку Чжэн. Заместитель главы Комитета по делам материка Исполнительного юаня (правительства острова) Лян Вэньцзе заявил, что цель приглашения, выданного Пекином, — «воспрепятствовать военным закупкам Тайваня у США и сотрудничеству Тайваня с другими странами».
Сегодня в парламенте Тайваня, где большинство контролирует оппозиция (Гоминьдан и Тайваньская народная партия), заблокировали предложение президента Лай Циндэ дополнительно выделить в ближайшие восемь лет $39 млрд на военных расходы, преимущественно на закупку американского оружия. Альтернативное предложение Гоминьдана — утвердить закупки на $11 млрд (эта сделка была одобрена США в декабре 2025 года), а все последующие приобретения вооружений отдельно согласовывать в парламенте.
«Если КПК сможет заявить миру, что председатель крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, которая представляет примерно половину общественного мнения на острове, разделяет ее позицию, это может стать серьезным препятствием для принятия законопроекта о дополнительных закупках вооружений», — предостерег Лян. На это Чжэн ответила, что ее поездка полностью посвящена обеспечению мира и стабильности в Тайваньском проливе и не имеет отношения к закупке вооружений.
Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев заявил РБК, что Пекин крайне заинтересован в развитии взаимодействия с наиболее лояльными ему силами на Тайване. По его мнению, приезд Чжэн Ливэнь нужен китайскому руководству не меньше, чем Гоминьдану. Бабаев предположил, что тайминг визита был выбран таким образом, чтобы, во-первых, контакты состоялись до возможного визита президента США Дональда Трампа в Китай (эта поездка планировалась на конец марта, но из-за конфликта на Ближнем Востоке была отложена на май). «Во-вторых, в Китае закончились “Две сессии”, поэтому основная внутриполитическая повестка более или менее разгрузилась и теперь китайское правительство может вплотную заняться внешнеполитическими вопросами», — отметил директор ИКСА РАН.
По его мнению, Китай будет стараться снизить интенсивность внешнеполитических и военных контактов между Тайванем и США и этот вопрос, скорее всего, станет одним из пунктов переговоров во время визита Чжэн. «Насколько Гоминьдан может на это повлиять? Честно говоря, я скептически к этому отношусь. Но тем не менее у Гоминьдана серьезные позиции в парламенте. Поэтому полагаю, что по этому вопросу Китай будет координировать свои усилия с Гоминьданом, чтобы предотвратить излишнюю активизацию военно-политического сотрудничества между США и Тайванем», — сказал Бабаев.
Эксперт также напомнил, что на парламентских выборах 2024 года оппозиционные тайваньские партии существенно усилили свои позиции. По его словам, в Пекине рассчитывают, что это станет противовесом нынешнему «недружественному» президенту Лай Циндэ. «У КНР не так уж много инструментов влияния. Самый, наверное, действенный из них — именно Гоминьдан, поэтому у КНР особо здесь выбора нет, ему приходится работать с тем, что есть, и рассчитывать на то, что выборы 2028 года приведут к власти правительство Гоминьдана и это позволит каким-то образом приступить к мирному решению вопроса о воссоединении страны», — отметил Бабаев.
По его мнению, визит Чжэн должен продемонстрировать, что Китай изо всех сил старается решить проблему воссоединения мирным путем. Гоминьдан также продемонстрирует своему электорату миролюбие и готовность к конструктивному диалогу. «Полагаю, что обе стороны получат от этого политические дивиденды», — заключил Бабаев.