Израиль предостерег иранцев от поездок на поездах

«Убедительно просим воздержаться от использования и поездок на поездах по всей территории Ирана», — говорится в сообщении в соцсети Х.
Нахождение в поездах или вблизи железнодорожных путей «подвергает вашу жизнь опасности», предупредили израильские военные. Предупреждение действует до 21:00 по иранскому времени (20:00 мск).
На прошлой неделе Трамп с использованием нецензурной лексики обратился к Тегерану в соцсети Truth Social, потребовав открыть Ормузский пролив и пригрозив ударами по ключевой инфраструктуре. В посте он анонсировал, что в случае отказа открыть Ормузский пролив во вторник, 7 апреля, Иран столкнется с атаками на электростанции и мосты.
В ответ в Иране потребовали эвакуировать ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Катар, предупредив страны Персидского залива об угрозе в случае атак США.