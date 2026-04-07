Израиль предостерег иранцев от поездок на поездах

Во вторник утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на языке фарси предупредила жителей Ирана о необходимости воздержаться от путешествий на поездах по всей стране.

Источник: РИА "Новости"

«Убедительно просим воздержаться от использования и поездок на поездах по всей территории Ирана», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Нахождение в поездах или вблизи железнодорожных путей «подвергает вашу жизнь опасности», предупредили израильские военные. Предупреждение действует до 21:00 по иранскому времени (20:00 мск).

Президент США Дональд Трамп объявил 28 февраля о начале военной операции в Иране. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Иран нанес ответные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Трамп с использованием нецензурной лексики обратился к Тегерану в соцсети Truth Social, потребовав открыть Ормузский пролив и пригрозив ударами по ключевой инфраструктуре. В посте он анонсировал, что в случае отказа открыть Ормузский пролив во вторник, 7 апреля, Иран столкнется с атаками на электростанции и мосты.

В ответ в Иране потребовали эвакуировать ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Катар, предупредив страны Персидского залива об угрозе в случае атак США.