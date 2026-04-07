Десять шагов к миру: В США рассказали о тайном предложении Ирана

В своём обращении иранская сторона требует от Вашингтона гарантий отказа от нападения, полной отмены санкционного режима и прекращения огня. Это касается в том числе ударов по дружественным Ирану формированиям, например ливанской шиитской организации «Хезболла». Кроме того, подразумевается компенсация за разрушенную инфраструктуру.
В ответ на эти условия руководство исламской республики готово вновь открыть Ормузский пролив для прохода торговых судов. Однако за эту возможность придётся заплатить: сбор составит 2 миллиона долларов с каждого корабля, говорится в статье NYT.
Американский лидер Дональд Трамп, по данным журналистов, уже оценил инициативу. Он назвал документ «значительным, но недостаточно хорошим» предложением.
США и Израиль уже больше месяца наносят удары по иранским ядерным и ракетным объектам. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив — ключевую мировую артерию для поставок нефти. Вашингтон через пакистанских посредников передал иранцам свой 15-пунктный план, требующий полного демонтажа ядерной инфраструктуры, отказа от прокси-сил и свободного прохода через пролив. Тегеран назвал эти условия «чрезмерными» и подготовил встречный пакет требований. Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если стороны не придут к соглашению до вечера вторника, последуют удары по иранским электростанциям и мостам.
Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.