Десять шагов к миру: В США рассказали о тайном предложении Ирана

США и Израиль уже больше месяца наносят удары по иранским ядерным и ракетным объектам. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив — ключевую мировую артерию для поставок нефти. Вашингтон через пакистанских посредников передал иранцам свой 15-пунктный план, требующий полного демонтажа ядерной инфраструктуры, отказа от прокси-сил и свободного прохода через пролив. Тегеран назвал эти условия «чрезмерными» и подготовил встречный пакет требований. Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если стороны не придут к соглашению до вечера вторника, последуют удары по иранским электростанциям и мостам.