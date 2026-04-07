Десять шагов к миру: В США рассказали о тайном предложении Ирана

Тегеран направил американской стороне проект урегулирования конфликта. Посредником в этой коммуникации выступил Пакистан, утверждает The New York Times.

Источник: Life.ru

В своём обращении иранская сторона требует от Вашингтона гарантий отказа от нападения, полной отмены санкционного режима и прекращения огня. Это касается в том числе ударов по дружественным Ирану формированиям, например ливанской шиитской организации «Хезболла». Кроме того, подразумевается компенсация за разрушенную инфраструктуру.

В ответ на эти условия руководство исламской республики готово вновь открыть Ормузский пролив для прохода торговых судов. Однако за эту возможность придётся заплатить: сбор составит 2 миллиона долларов с каждого корабля, говорится в статье NYT.

Американский лидер Дональд Трамп, по данным журналистов, уже оценил инициативу. Он назвал документ «значительным, но недостаточно хорошим» предложением.

США и Израиль уже больше месяца наносят удары по иранским ядерным и ракетным объектам. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив — ключевую мировую артерию для поставок нефти. Вашингтон через пакистанских посредников передал иранцам свой 15-пунктный план, требующий полного демонтажа ядерной инфраструктуры, отказа от прокси-сил и свободного прохода через пролив. Тегеран назвал эти условия «чрезмерными» и подготовил встречный пакет требований. Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если стороны не придут к соглашению до вечера вторника, последуют удары по иранским электростанциям и мостам.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше