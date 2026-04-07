В Иране призвали молодежь создать «живые цепи» вокруг электростанций

Рахими предложил представителям молодежи — спортсменам, художникам и студентам собраться в 14:00 по местному времени (13:00 мск) вокруг электростанций, которые «принадлежат будущему Ирана и иранской молодежи», а также «служат национальными ценностями».
5 апреля Трамп пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт. В тот же день в интервью Fox News глава Белого дома сказал, что «завтра есть хорошие шансы» заключить соглашение с Ираном. По его словам, если это не удастся, «вы увидите, как по всей их стране будут рушиться мосты и электростанции». «Если они не заключат сделку быстро, я подумываю взорвать все и захватить нефть», — предупредил он.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в ответ на угрозы американского президента заявил, что его «безрассудные действия» втягивают Соединенные Штаты «в настоящий ад для каждой семьи» и что весь регион «будет в огне». Трамп несколько раз откладывал удары по энергетическим объектам Ирана.
Ранее акции с «живыми цепями» уже проводились. Так, в мае 2025 года студенты собирались у предприятия в Фордо, чтобы выразить поддержку. Тогда же молодежь устраивала акцию у строящегося атомного объекта в Дарховине.
