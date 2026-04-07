В Иране призвали молодежь создать «живые цепи» вокруг электростанций

5 апреля Трамп пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт. В тот же день в интервью Fox News глава Белого дома сказал, что «завтра есть хорошие шансы» заключить соглашение с Ираном. По его словам, если это не удастся, «вы увидите, как по всей их стране будут рушиться мосты и электростанции». «Если они не заключат сделку быстро, я подумываю взорвать все и захватить нефть», — предупредил он.